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Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви ликвидировали: в ГСЧС ответили о последствиях для окружающей среды
Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул 21 мая. В результате нее погибли два человека.
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ ликвидирован. Возгорание охватило площадь в 960 м². В результате возгорания погибли два человека. Последствий для окружающей среды нет.
Об этом в эфире " КИЕВ 24 " рассказала Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.
«В результате пожара погибли два человека, третий находившийся на месте не пострадал», — сообщила спикер.
По ее словам, возгорание охватило площадь в 960 м².
«В тушении участвовали 7 единиц техники и 32 спасателя. Пожар полностью ликвидирован, угрозы для окружающей среды нет, поскольку сооружение не функционировало», — рассказала она.
Как заявила пресс-секретарь ГСЧС, причины возгорания пока не установлены. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства, поэтому результаты расследования ожидаются в течение 1–2 дней.
Напомним, в среду, 21 мая, произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ . Возгорание возникло на территории неработающей градирни.
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