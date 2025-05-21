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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви ликвидировали: в ГСЧС ответили о последствиях для окружающей среды

Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул 21 мая. В результате нее погибли два человека.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Пожар на ТЭЦ в Белой Церкви ликвидировали: в ГСЧС ответили о последствиях для окружающей среды

Спасатели ликвидировали пожар на ТЭЦ в Белой Церкви / © из соцсетей

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ ликвидирован. Возгорание охватило площадь в 960 м². В результате возгорания погибли два человека. Последствий для окружающей среды нет.

Об этом в эфире " КИЕВ 24 " рассказала Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

«В результате пожара погибли два человека, третий находившийся на месте не пострадал», — сообщила спикер.

По ее словам, возгорание охватило площадь в 960 м².

«В тушении участвовали 7 единиц техники и 32 спасателя. Пожар полностью ликвидирован, угрозы для окружающей среды нет, поскольку сооружение не функционировало», — рассказала она.

Как заявила пресс-секретарь ГСЧС, причины возгорания пока не установлены. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства, поэтому результаты расследования ожидаются в течение 1–2 дней.

Напомним, в среду, 21 мая, произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ . Возгорание возникло на территории неработающей градирни.

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