Пожар на Запорожской АЭС: что известно о радиационном фоне

В районе ЗАЭС радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

Из-за пожара на территории Запорожской АЭС, который наблюдают жители города Никополя на Днепропетровщине, не было зафиксировано превышение уровня радиации.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, все ответственные службы задействованы и держат ситуацию на контроле, производя замеры и постоянное наблюдение.

“Прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и устрашения. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, – очередное тому подтверждение”, — написал руководитель ОВА.

Сергей Лысак подчеркнул, что мир должен увидеть, что творит страна-агрессорка и понять, что угроза, которую она несет, выходит далеко за пределы Украины.

“Только вместе мы можем остановить это. И привлечь преступников к ответственности”, – написал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что по состоянию на 22.30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, а радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

“Усилено мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные поблизости от станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона”, — сообщил он.

Ранее жители города Никополя заметили клубы черного дыма над одной из градирен Запорожской атомной электростанции, находящейся в руках российских оккупантов. Рядом видны отблески большого пожара.

Так выглядит пожар на территории Запорожской АЭС / Фото: Евгений Евтушенко

Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

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