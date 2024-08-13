Пожар на Запорожской АЭС: экспертам МАГАТЭ показали последствия

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник, 12 августа, посетили градирни [сооружение в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом – ред.] на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы оценить последствия пожара, возникшего в понедельник.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ.

"После запроса на немедленную оценку последствий пожара Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье посетила территорию градирни. На основании наблюдений группа пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара начался у основания градирни", –сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Во время визита на станцию эксперты установили, что повреждения, скорее всего, сосредоточены внутри башни на уровне распределения водяных форсунок, расположенном на высоте примерно десяти метров. Из соображений безопасности группу не допустили непосредственно к месту повреждений и бассейну с холодной водой, чтобы оценить последствия с близкого расстояния.

Во время внешнего осмотра градирни экспертам удалось увидеть обгоревшие участки оборудования, капли расплавленного пластика и фрагменты отколовшегося бетона в бассейне с холодной водой. По мнению команды МАГАТЭ, эти капли могли быть следами горения пластиковой сетки. На станции также чувствовался остаточный запах горения пластика.

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Во время обхода станции эксперты не обнаружили следов сгоревших покрышек или обломков дрона. Команда также подтвердила, что отсутствуют существенные признаки нарушения целостности конструкции у основания градирни.

"Ядерная безопасность станции не пострадала, так как градирни в настоящее время не используются для охлаждения реакторов, которые находятся в состоянии холодного остановки. Радиоактивных материалов в районе градирен, которые находятся примерно в 1,5 километрах от реакторных блоков ЗАЭС, нет. Радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов показал отсутствие признаков повышенного уровня радиации", – говорится в заявлении.

МАГАТЭ запросила доступ непосредственно к месту возгорания, так как первоначальный осмотр не дает возможности сделать окончательные выводы о причине пожара.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 11 августа, устроили пожар на Запорожской АЭС. Первыми огонь на территории оккупированной Запорожской АЭС вечером 11 августа заметили жители Никополя. Над одной из градирен электростанции поднимались клубы черного дыма, а рядом были видны отблески пожара.

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