Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон остается без изменений

Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон остается без изменений

Он не несет угрозы жизни и здоровью людей.

По состоянию на 7:00 пятницы, 4 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не угрожает жизни и здоровью населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", — сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Установлено, что радиационная гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон:м. Энергодар — 9-12 мкР/ч; Мелитополь – 9-12 мкР/час;

пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;

г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт. Черниговка, пгт. Андреевка – 12.5 мкР/час;

м. Роды гамма фон 11-14 мкР/час;

г. Васильевка 16 мкР/час.