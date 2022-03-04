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Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон остается без изменений

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Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон остается без изменений

Радиация / Associated Press

Он не несет угрозы жизни и здоровью людей.

По состоянию на 7:00 пятницы, 4 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не угрожает жизни и здоровью населения.

Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", — сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам центр провел плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Установлено, что радиационная гамма фон является не превышающей свойственный для этой территории природный фон:м. Энергодар — 9-12 мкР/ч; Мелитополь – 9-12 мкР/час;
пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт. Черниговка, пгт. Андреевка – 12.5 мкР/час;
м. Роды гамма фон 11-14 мкР/час;
г. Васильевка 16 мкР/час.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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