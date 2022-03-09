Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме и не несет угрозы

Гамм-фон не превышает естественный фон.
По состоянию на утро среды, 9 марта, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не угрожает жизни и здоровью населения.
Об этом свидетельствуют данные государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Запорожской ОВА.
Установлено, что радиационный гамма фон является таким, который не превышает свойственный для этой территории природный фон.
Он составляет:
- г. Энергодар — 10 — 10,2 мкР/час;
- г. Запорожье – 12 мкР/час;
- г. Васильевка – 10 мкР/час;
- г. Мелитополь – 12 – 14 мкР/час.
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