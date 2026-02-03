Пожар на Житомирщине: в доме сгорел ребенок, пока мать хлопотала на улице

На месте пожара

В селе Пятка произошел пожар в частном доме. Погиб маленький мальчик, его старший брат смог спастись.

Об ужасной трагедии сообщили в полиции Житомирской области.

«В результате пожара был уничтожен жилой дом, в котором находились двое детей в возрасте 1 и 7 лет. Старший мальчик сумел спастись самостоятельно. К сожалению, тело 1-летнего малыша спасатели обнаружили после ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.

Во время пожара в доме находились дети

Мать детей, по предварительной информации, во время возгорания занималась хозяйством на улице.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причины возгорания дома.

Напомним, в Киевской области в огне погибли двое детей 6 и 7 лет и их отец.