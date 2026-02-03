- Дата публикации
Категория
Украина
Пожар на Житомирщине: в доме сгорел ребенок, пока мать хлопотала на улице
Во время пожара дома находились дети. Мальчики остались без присмотра.
В селе Пятка произошел пожар в частном доме. Погиб маленький мальчик, его старший брат смог спастись.
Об ужасной трагедии сообщили в полиции Житомирской области.
«В результате пожара был уничтожен жилой дом, в котором находились двое детей в возрасте 1 и 7 лет. Старший мальчик сумел спастись самостоятельно. К сожалению, тело 1-летнего малыша спасатели обнаружили после ликвидации последствий пожара», — говорится в сообщении.
Мать детей, по предварительной информации, во время возгорания занималась хозяйством на улице.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причины возгорания дома.
Напомним, в Киевской области в огне погибли двое детей 6 и 7 лет и их отец.