Пожар, раненые женщины и поврежденный детсад: Россия ударила по большому областному центру

Пожарный / © Associated Press

Реклама

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу, в результате обстрела ранений получили две женщины, в жилом доме вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

Реклама

По его словам, в результате российской атаки пострадали две женщины.

Реклама

Кроме этого, зафиксировано возгорание в одном из жилых домов. Взрывная волна повредила здания в разных частях города, в частности, частный сектор, многоэтажки и помещения детского сада.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Ровно ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров