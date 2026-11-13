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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пожар, раненые женщины и поврежденный детсад: Россия ударила по большому областному центру

Также взрывной волной повредило частные дома и многоквартирные дома.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожарный

Пожарный / © Associated Press

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу, в результате обстрела ранений получили две женщины, в жилом доме вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, в результате российской атаки пострадали две женщины.

Кроме этого, зафиксировано возгорание в одном из жилых домов. Взрывная волна повредила здания в разных частях города, в частности, частный сектор, многоэтажки и помещения детского сада.

Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Ровно ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что российские военные нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданским жителям Сумской области, в результате атаки погибли двое мужчин.

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