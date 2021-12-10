Пожар в автомобиле, где был найден автомат с дистанционным управлением в Днепре: копы расследуют подготовку к убийству

Внутри машины нашли оружие и боеприпасы.
В Днепре на проспекте Яворницкого сгорел автомобиль, в котором находился автомат на дистанционном управлении. Правоохранители расследуют инцидент как подготовку к убийству
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Так, правоохранители по факту произошедшего открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией "подготовка к убийству".
Пожар в автомобиле Opel Astra произошел 8 декабря около 09:00. По словам очевидцев, из автомобиля они услышали звуки, похожие на выстрелы. После чего авто вспыхнуло. Когда пламя погасили, в багажнике был найден автомат с дистанционным управлением, а также боеприпасы.
"По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 ("Подготовка к убийству") УК Украины. Начато следствие и принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Днепре задержали мужчину, который порезал ножом четырех человек.
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