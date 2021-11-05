Пожар в больнице, где погибли 4 человека: полиция разыскивает бывшего главного врача

По делу о смертельном пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице отныне два фигуранта.

Бывшему главному врачу КНП "Областная инфекционная клиническая больница" в Запорожье, где в феврале этого года произошел пожар, инкриминируют нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей. Полиция устанавливает место его пребывания.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении напомнили, что в ночь на 4 февраля 2021 года возникло возгорание в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека, в том числе медицинский работник. Еще двое пациентов получили ожоги и отравление продуктами горения.

В тот же день было соожено о подозрении в совершении уголовного правонарушения заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом больницы. После получения результатов комплексных экспертиз следователи приняли решение сообщить о подозрении также бывшему главному врачу.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия) УК Украины.

"В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия, в связи с чем полиция принимает меры по его розыску", — сообщили в полиции.

Напомним, в Белой Церкви 4 октября произошел смертельный пожар в больнице №1. Причиной возгорания стал включенный обогреватель.

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