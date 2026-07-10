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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали: что известно о радиационном фоне
Огонь не распространился на обширные территории.
Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым боролись в течение двух недель.
Об этом пишет ГСЧС.
«В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь. Горели лесная подстилка и лужайка», — отметили спасатели.
Благодаря слаженной работе удалось не допустить распространение пламени на обширные территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Что с радиационным фоном
В ГСЧС отметили, что в течение всего периода пожара специалисты регулярно проводили замеры радиационного фона.
«По результатам регулярных замеров показатели радиационного фона в течение всего периода оставались в пределах природных значений и не превышали допустимые нормы», — сообщили в службе.
Напомним, в Чернобыльской из-за сильного ветра и высокой температуры там образовался огненный смерч, который существенно усложнял работу спасателей.