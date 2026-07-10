Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировали: что известно о радиационном фоне

Тушение пожара

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Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, с которым боролись в течение двух недель.

Об этом пишет ГСЧС.

«В течение двух недель чрезвычайники Киевщины совместно с другими службами непрерывно укрощали огонь. Горели лесная подстилка и лужайка», — отметили спасатели.

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Пожар

Благодаря слаженной работе удалось не допустить распространение пламени на обширные территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Пожар

Что с радиационным фоном

В ГСЧС отметили, что в течение всего периода пожара специалисты регулярно проводили замеры радиационного фона.

Наслідки пожежі

«По результатам регулярных замеров показатели радиационного фона в течение всего периода оставались в пределах природных значений и не превышали допустимые нормы», — сообщили в службе.

Напомним, в Чернобыльской из-за сильного ветра и высокой температуры там образовался огненный смерч, который существенно усложнял работу спасателей.

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