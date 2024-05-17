Пожар в Днепре на территории храма: погибла женщина (фото)

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

В Днепре в жилом доме на территории храма в Самарском районе города произошел смертельный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Огонь охватил кровлю отдельно стоящего здания на общей площади 300 квадратных метров. До прибытия подразделений ГСЧС была спасена женщина, 1956 года рождения. Из задымленного помещения спасатели вынесли женщину и передали ее работникам экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Однако медики не смогли спасти женщину – она умерла.

Напомним, в Киеве начался пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

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