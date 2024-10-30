Пожар в доме и 9 пострадавших: в ГСЧС рассказали детали атаки на Киев

В жилом доме ликвидирован пожар площадью 40 м.кв.
В результате падения БПЛА в Киеве пострадали 9 человек, из которых один ребенок.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В ГСЧС рассказали, что Соломенском районе в многоэтажном жилом доме ликвидирован пожар площадью 40 м.кв.
Из дома эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек среди них 11-летний ребенок (предварительный диагноз острая реакция на стресс).
Также пожар возник в 8-этажном административном здании. Пожар ликвидирован.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными беспилотниками.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве обломки беспилотного летального аппарата вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе столицы.
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