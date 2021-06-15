Пожар в доме престарелых в Харькове: прокуратура передала в суд обвинение по четырем лицам

В результате пожара погибли 15 человек.

В Харькове будут судить четырех человек, которых считают виновными в пожаре в доме престарелых. Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

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Об этом сообщает Офис генеральной прокуратуры.

"Харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 21 января 2021 в Харькове в двухэтажном здании, где незаконно находился гериатрический пансионат, вспыхнул пожар. Ее причиной стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания. В результате пожара погибли 15 человек.

"Среди обвиняемых — владелец домовладения, арендатор дома и его жена — директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Харькове, где 21 января произошел масштабный пожар, не удалось спасти из-за того, что огонь распространялся стремительно, и через физическое состояние людей, которые находились на втором этаже.

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