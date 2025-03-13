Пожар в Доме профсоюзов в Одессе: Украина должна выплатить компенсации истцам

Украина "не приняла меры" для предотвращения насилия и трагедии в Доме профсоюзов.

Европейский суд по правам человека назвал Украину виновной в бездействии во время трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в ходе которого погибли 47 человек.

Об этом говорится в решении суда.

Украина "не приняла меры" для предотвращения насилия в Одессе 2 мая, а также "не прекратила насилие после его начала", чем нарушила статью Европейской конвенции по правам человека, говорится в решении суда. Украина должна выплатить компенсации от 12 тыс. евро до 15 тыс. евро трем истцам, испытавшим ожоги в тот день и родственникам погибших.

В то же время, суд также признал, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года в значительной степени была спровоцирована российской пропагандой.

Что известно о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года

В ходе столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерла в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Столкновения начались в центре Одессы, где около двух тысяч человек, собравшихся для участия в мирном шествии по главной улице "За единство Украины", на Греческой площади столкнулись и начали противостояние с группой из примерно 300 пророссийски настроенных лиц, выступавших за идею "федерализации Украины", которую активно в то время навязывала.

После стычек и гибели двух проевропейских активистов, которые были застрелены, акция переросла в гонения пророссийских активистов в Куликово поле, где были остатки их палаточного городка, который накануне частично местные органы власти перенесли на окраины Одессы.

Около 300 сторонников федерализации забаррикадировались в Доме профсоюзов, где и произошел пожар из-за возгорания от бросавших обе стороны "коктейлей Молотова".

Позже стало известно, что экс-глава милиции общественной безопасности Одессы и фигурант дела 2 мая о пожаре в Доме профсоюзов Дмитрий Фучеджи получил российское гражданство.

Читайте также: