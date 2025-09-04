Пожар в Кривом Роге: погибли двое маленьких детей (фото)

Спасатели обнаружили тела двоих детей

В Кривом Роге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Погибли двое детей, еще травмированы трое детей и женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

«В квартире на первом этаже горело имущество на площади 35 кв. метров. Во время ликвидации пожара чрезвычайники вынесли из горящей квартиры двоих детей. Медицинские работники предприняли реанимационные мероприятия, но, к сожалению, две девочки двух и пяти лет, погибли», — говорится в сообщении.

На месте трагедии

Отмечается, что женщина, 1986 года рождения, и трое детей в возрасте 5,7 и 13 лет, госпитализирована до прибытия спасателей. Пожар ликвидирован.

Что именно стало причиной трагедии — выясняют правоохранители.

Напомним, в Одесской области произошел пожар в хозяйственной постройке — погибли дети.