ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
476
Время на прочтение
1 мин

Пожар в квартире в Ровно: 4-летний мальчик погиб, пока мать была на рынке (фото)

Полиция расследует смерть мальчика, которого родители оставили без присмотра.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пожар в квартире в Ровно: 4-летний мальчик погиб, пока мать была на рынке (фото)

Пожар на улице Богоявленской в Ровно / © Поліція Рівненської області

В Ровно произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик, пока его мать отсутствовала — ушла из дома с двумя младшими детьми.

Об этом сообщила полиция Ровенщины.

Как сообщила полиция Ровенщины, возгорание произошло около 17:30 на улице Богоявленской. Предварительно известно, что мать вместе с двумя младшими детьми в возрасте 1 и 3 лет пошла на рынок, где работает ее муж. В это время дома остался старший отпрыск.

В Ровном произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик 6 ноября / © Поліція Рівненської області

В Ровном произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик 6 ноября / © Поліція Рівненської області

Дым из дома заметили соседи и вызвали спасателей. Пожар удалось быстро потушить, однако прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

В Ровном произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик / © Поліція Рівненської області

В Ровном произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик / © Поліція Рівненської області

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации — пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой «несчастный случай»).

На месте работает следственно-оперативная группа Ровенского райуправления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления.

Напомним, в офисном центре в Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция. Спасателям пришлось эвакуировать 40 человек.

В здании произошел взрыв с последующим возгоранием в офисе на третьем этаже. Обошлось без жертв, но ранены.

Дата публикации
Количество просмотров
476
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie