Пожар в квартире в Ровно: 4-летний мальчик погиб, пока мать была на рынке (фото)
Полиция расследует смерть мальчика, которого родители оставили без присмотра.
В Ровно произошла трагедия — во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик, пока его мать отсутствовала — ушла из дома с двумя младшими детьми.
Об этом сообщила полиция Ровенщины.
Как сообщила полиция Ровенщины, возгорание произошло около 17:30 на улице Богоявленской. Предварительно известно, что мать вместе с двумя младшими детьми в возрасте 1 и 3 лет пошла на рынок, где работает ее муж. В это время дома остался старший отпрыск.
Дым из дома заметили соседи и вызвали спасателей. Пожар удалось быстро потушить, однако прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
Причины возгорания устанавливают эксперты.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по предварительной квалификации — пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой «несчастный случай»).
На месте работает следственно-оперативная группа Ровенского райуправления полиции и криминалистическая лаборатория Главного управления.
