Пожар в многоэтажке на Киевщине скрыл следы страшного преступления

Убийца вырезал сердце 47-летнему жителю разрушенной квартиры.

Правоохранителям стали известны новые подробности взрыва и пожара в многоэтажке в селе Белогородке под Киевом. Квартиру 47-летнего мужчины подожгли, чтобы скрыть следы жестокого убийства. О неожиданном повороте дела говорится в сюжете ТСН.19: 30.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, эксперты установили, что погибший умер еще до возникновения пожара, а причиной смерти было нанесение ему тяжких телесных повреждений.

"У него перерезано горло, есть три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", — рассказал ужасные подробности преступления глава полиции Киевщины.

О погибшем известно, что он был ветераном АТО, в последнее время подрабатывал на стройке. В доме, который сгорел, он арендовал квартиру на третьем этаже.

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В результате пожара, который устроил убийца, чтобы скрыть следы преступления, пострадали 14 жителей дома, трое из них госпитализированы. Белогородский сельсовет открыл погорельцам клуб, чтобы они могли переночевать, однако их приняли в своих домах соседи, родственники и просто отзывчивые односельчане.

Местная чиновница собирает заявления от пострадавших и обещает посильную помощь от сельсовета. По программе "Турбота" максимальную сумму на возмещение жилья предусмотрено в размере 50 000 гривен.

"Ужасно себя чувствую. Квартира сгорела дотла полностью. Обещают жилье, но не знаю можно ли будет привести туда ребенка. Все сгорело... "- сетует жительница сгоревшего дома Лилия, которая вскоре готовится стать матерью.

По подозрению в убийстве и поджоге дома полиция задержала 43-летнего мужчину, который жил неподалеку. Он моряк, его семья сейчас живет в Севастополе.

За умышленное убийство и уничтожение имущества опасным способом ему грозит пожизненное заключение. Сейчас следователи устанавливают, что именно стало причиной преступления.

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