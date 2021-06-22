Пожар в многоэтажке на Киевщине скрыл следы страшного преступления

Убийца вырезал сердце 47-летнему жителю разрушенной квартиры.
Правоохранителям стали известны новые подробности взрыва и пожара в многоэтажке в селе Белогородке под Киевом. Квартиру 47-летнего мужчины подожгли, чтобы скрыть следы жестокого убийства. О неожиданном повороте дела говорится в сюжете ТСН.19: 30.
По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, эксперты установили, что погибший умер еще до возникновения пожара, а причиной смерти было нанесение ему тяжких телесных повреждений.
"У него перерезано горло, есть три удара в грудь ножом и вырезано сердце и часть легких", — рассказал ужасные подробности преступления глава полиции Киевщины.
О погибшем известно, что он был ветераном АТО, в последнее время подрабатывал на стройке. В доме, который сгорел, он арендовал квартиру на третьем этаже.
В результате пожара, который устроил убийца, чтобы скрыть следы преступления, пострадали 14 жителей дома, трое из них госпитализированы. Белогородский сельсовет открыл погорельцам клуб, чтобы они могли переночевать, однако их приняли в своих домах соседи, родственники и просто отзывчивые односельчане.
Местная чиновница собирает заявления от пострадавших и обещает посильную помощь от сельсовета. По программе "Турбота" максимальную сумму на возмещение жилья предусмотрено в размере 50 000 гривен.
"Ужасно себя чувствую. Квартира сгорела дотла полностью. Обещают жилье, но не знаю можно ли будет привести туда ребенка. Все сгорело... "- сетует жительница сгоревшего дома Лилия, которая вскоре готовится стать матерью.
По подозрению в убийстве и поджоге дома полиция задержала 43-летнего мужчину, который жил неподалеку. Он моряк, его семья сейчас живет в Севастополе.
За умышленное убийство и уничтожение имущества опасным способом ему грозит пожизненное заключение. Сейчас следователи устанавливают, что именно стало причиной преступления.