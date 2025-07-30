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- Украина
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Пожар в Одессе едва не унес жизни двух животных - детали (фото)
Огонь охватил два верхних этажа дома, спасатели вовремя среагировали.
В Одессев трехэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялся, угрожая всему зданию.
Об этом рассказали в ГСЧС Украины на Facebook.
Как сообщается, на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они быстро локализовали возгорание и не дали пламени распространиться дальше. Во время спасения чрезвычайники вывели из здания трех человек, а также спасли домашних любимцев - кота и собаку.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. После инцидента с жителями дома работали психологи ГСЧС, чтобы оказать им необходимую поддержку.
Напомним, ранее рассказывали о кошке-героине, которая живет в Одессе.Она самостоятельно ведет свою семью к укрытию, контролируя, чтобы никто не отставал. Кошка не боится взрывов, реагирует на сирену и сразу направляется к выходу.
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