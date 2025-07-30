Пожар в Одессе едва не унес жизни двух животных - детали (фото)

Пожарный держит спасенную собаку

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В Одессев трехэтажном жилом доме произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько квартир на втором и третьем этажах и стремительно распространялся, угрожая всему зданию.

Об этом рассказали в ГСЧС Украины на Facebook.

Как сообщается, на место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они быстро локализовали возгорание и не дали пламени распространиться дальше. Во время спасения чрезвычайники вывели из здания трех человек, а также спасли домашних любимцев - кота и собаку.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. После инцидента с жителями дома работали психологи ГСЧС, чтобы оказать им необходимую поддержку.

Пожар в Одессе 30 июля

Пожар в Одессе 30 июля

Пожар в Одессе 30 июля

Пожар в Одессе 30 июля

Спасение животного

Напомним, ранее рассказывали о кошке-героине, которая живет в Одессе.Она самостоятельно ведет свою семью к укрытию, контролируя, чтобы никто не отставал. Кошка не боится взрывов, реагирует на сирену и сразу направляется к выходу.

Также сообщалось, что во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 17 июня 2025 года собака спасла своего хозяина от гибели