Пожар в Одессе: огонь вырывается с балкона дома, жителей эвакуировали (видео)

На месте работают спасатели.
В Одессе в пятиэтажном доме по улице Семинарской загорелась одна из квартир.
Как сообщили Думской в прессслужбе регионального управления ГСЧС, загорелась квартира на четвертом этаже.
В доме — сильное задымление, жителей эвакуировали. Огонь буквально вырывается через балкон.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, что в Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал человек. Машина внезапно вспыхнула, а пламя перекинулось на работника.