Пожар в Одессе: огонь вырывается с балкона дома, жителей эвакуировали (видео)

Пожар в Одессе: огонь вырывается с балкона дома, жителей эвакуировали (видео)

На месте работают спасатели.

В Одессе в пятиэтажном доме по улице Семинарской загорелась одна из квартир.

Как сообщили Думской в прессслужбе регионального управления ГСЧС, загорелась квартира на четвертом этаже.

В доме — сильное задымление, жителей эвакуировали. Огонь буквально вырывается через балкон.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области во время работы с газонокосилкой пострадал человек. Машина внезапно вспыхнула, а пламя перекинулось на работника.

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