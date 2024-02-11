Пожар в Одессе: в доме обнаружили мертвого мужчину (фото)

Личность погибшего пока не установлена.

Вечером в воскресенье, 11 февраля, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы по улице Прирейкова.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, опубликовав фото.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник из-за возгорания домашнего имущества в частном одноэтажном доме.

Пожар был ликвидирован на площади 40 м².

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Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины, личность которого пока не установлена.

Для тушения пожара от ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 22 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 3 пожарных.

Напомним, ранее в Суворовском районе Одессы произошел пожар в жилом доме. В результате инцидента погибли две женщины.

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