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Пожар в поезде на Сумщине: погиб железнодорожник — детали трагедии
Пожар произошел в поезде №115 Сумы-Киев возле станции Путивль.
На Сумщине в пассажирском поезде вспыхнул пожар, в результате которого погиб железнодорожник.
Об этом передает пресс-служба «Укрзализныци».
Инцидент произошел в поезде №115 Сумы-Киев вблизи станции Путивль. Отмечается, что из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник. Среди пассажиров пострадавших нет.
«Пожар локализован, причины устанавливаются. В настоящее время поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов. Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, но будет сокращаться», — добавили в УЗ.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.