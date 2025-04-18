В поезде Сумы—Киев произошел пожар / © Associated Press

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На Сумщине в пассажирском поезде вспыхнул пожар, в результате которого погиб железнодорожник.

Об этом передает пресс-служба «Укрзализныци».

Инцидент произошел в поезде №115 Сумы-Киев вблизи станции Путивль. Отмечается, что из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник. Среди пассажиров пострадавших нет.

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«Пожар локализован, причины устанавливаются. В настоящее время поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов. Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, но будет сокращаться», — добавили в УЗ.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.