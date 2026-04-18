Пожар в порту, обесточивание в областном центре, удары по домам: РФ била по разным областям Украины

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 18 апреля россияне запустили десятки ударных беспилотников по Украине. Взрывы на фоне атаки прогремели в Запорожье, в Одесской области. Частичный блеэкаут — на Черниговщине.

ТСН. ua собрал все, что известно о разрушении в результате обстрела.

Что говорят в Воздушных силах Украины

В ночь на 17 апреля россияне атаковали Украину 219 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.

Дроны летели по следующим направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — временно оккупированный Крым. Около 150 беспилотников — «Шахеды».

ПВО обезвредила 190 российских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 28 ударных БпЛА в 17 местах, а также падение сбитых в девяти местах.

Атака по Одесской области

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 18 апреля, атаковали дронами Одесскую область, пострадал один человек, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

На местах обстрела возникли пожары, которые уже ликвидировали

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что в результате целенаправленного удара РФ по порту ранения получил водитель грузового автомобиля, ему оказали медицинскую помощь на месте. На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, где возник пожар.

Повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе — административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуар.

Черниговщина без света

В результате российской атаки повреждения получили критический энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области, в результате чего без электроснабжения остались 380 тысяч абонентов.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Черниговоблэнерго». Перед этим Воздушные силы ВСУ указывали, что группа дронов РФ двигалась с севера региона на юг.

В настоящее время обесточенными остаются:

Чернигов

Прилуки

Нежин

Славутич

абоненты в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Атака на Запорожье

Около 23:50 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне атаковали областной центр. В городе поднялся пожар, известно о повреждении жилых домов в результате обстрела.

Через несколько минут стало известно о раненом мужчине в Запорожье.

По данным ОВА, в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры, автомобили и частные дома. Произошли пожары, которые уже удалось локализовать оперативным службам.

Харьковщина — россияне били по домам

Ночью оккупанты ударили БпЛА по частному жилому дому в г. Богодухов.

Пострадали 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

На месте вражеского удара работали экстренные службы, продолжается ликвидация последствий пожара.

Напомним, в МИД ранее сообщили, что Российская Федерация готовится к интенсификации воздушного террора, планируя наносить массированные удары по территории Украины до семи раз в месяц.