Пожар в приюте для животных в Киеве и теракт в Сомали: главные новости ночи 24 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 сентября 2023 года:
- ВСУ наносят оккупантам большие потери благодаря западной артиллерии — Reuters Читать далее –>
- США намерены предоставить Вьетнаму истребители F-16 Читать далее –>
- В Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата": местные говорят о подрыве Читать далее –>
- В Сомали смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой: погибли 20 человек Читать далее –>
- Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но без прекращения огня Читать далее –>
Читайте также:
- В Лондоне прошел митинг в поддержку возвращения Британии в Евросоюз
- В Польше заявили о намерении создать сильнейшую армию в Европе
- Буданов прокомментировал информацию о причастности Украины к ударам в Судане