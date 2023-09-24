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Пожар в приюте для животных в Киеве и теракт в Сомали: главные новости ночи 24 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2046
Время на прочтение
1 мин
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Пожар в приюте для животных в Киеве и теракт в Сомали: главные новости ночи 24 сентября 2023 года

Сомали / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 сентября 2023 года:

  • ВСУ наносят оккупантам большие потери благодаря западной артиллерии — Reuters Читать далее –>
  • США намерены предоставить Вьетнаму истребители F-16 Читать далее –>
  • В Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата": местные говорят о подрыве Читать далее –>
  • В Сомали смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой: погибли 20 человек Читать далее –>
  • Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но без прекращения огня Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2046
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