Пожар в психоневрологическом интернате на Харьковщине: что известно о расследовании трагедии

Инцидент произошел 4 января 2025 года в 21:44 в двухэтажном корпусе интерната в Пивденном Харьковской области. В одной из комнат загорелся матрас, что повлекло за собой распространение огня.

В Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек. По состоянию на 17 марта по делу о гибели прикованного к постели пациента Комаровского психоневрологического интерната в Харьковской области подозрение никому не объявили.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в ответ на запрос журналистов "Суспільного".

В полиции уточнили, что в рамках досудебного расследования уже назначены 14 экспертиз, из которых 9 завершено. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной безопасности.

Инцидент произошел 4 января 2025 года в 21:44 в двухэтажном корпусе интерната в Пивденном Харьковской области. В одной из комнат загорелся матрас, что повлекло за собой распространение огня.

Пациент, в постели которого начался пожар, получил ожоги 90% тела и скончался на следующий день в больнице. Еще пять человек пострадали: один получил ожоги 20% тела, а четверо отравились продуктами горения.

После смертельного пожара ГСЧС приняла решение о проведении дополнительных проверок в учреждениях социальной защиты, медицинских учреждениях и реабилитационных центрах.

Кроме того, следователи назначили электрохимическую экспертизу, чтобы исследовать возможные причины возгорания. Как сообщил руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь, правоохранители проверяют, могли ли проводники работать в экстремальных режимах из-за короткого замыкания. Также анализируют образцы материалов с места пожара на предмет наличия легковоспламеняющихся веществ.

В то же время, в руководстве интерната заявили, что проведут внутреннее расследование относительно соблюдения правил ухода за пациентами и использования оборудования в заведении.