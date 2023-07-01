Пожар в российском аэропорту и тайный визит директора ЦРУ в Киев: главные новости ночи 1 июля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 июля 2023:
- Зеленский заявил, что Украина стремится "показать результат" на поле боя до начала саммита НАТО Читать далее –>
- Директор ЦРУ тайно ездил в Киев — The Washington Post Читать дальше –>
- В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский самолет (видео) Читать далее –>
- Зеленский подписал указ об усилении наказания за коррупцию в судебной сфере Читать далее –>
- "Зеки границу не пересекали": Лукашенко заявил, что все осужденные "вагнеровцы" погибли в Украине Читать далее –>
- "Здоровье Путина пошатнулось": Пионтковский спрогнозировал будущее России Читать далее –>
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