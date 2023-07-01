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Пожар в российском аэропорту и тайный визит директора ЦРУ в Киев: главные новости ночи 1 июля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4184
Время на прочтение
1 мин
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Пожар в российском аэропорту и тайный визит директора ЦРУ в Киев: главные новости ночи 1 июля

Главные новости ночи 1 июля от ТСН.ua / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 июля 2023:

  • Зеленский заявил, что Украина стремится "показать результат" на поле боя до начала саммита НАТО Читать далее –>
  • Директор ЦРУ тайно ездил в Киев — The Washington Post Читать дальше –>
  • В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский самолет (видео) Читать далее –>
  • Зеленский подписал указ об усилении наказания за коррупцию в судебной сфере Читать далее –>
  • "Зеки границу не пересекали": Лукашенко заявил, что все осужденные "вагнеровцы" погибли в Украине Читать далее –>
  • "Здоровье Путина пошатнулось": Пионтковский спрогнозировал будущее России Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4184
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