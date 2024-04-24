Пожар в Симферополе: вспыхнули железнодорожные цистерны с топливом

Российское МЧС сообщило, что один человек погиб.

В среду, 24 апреля, во временно оккупированном Симферополе загорелись железнодорожные цистерны с топливом. МЧС России сообщило, что в результате пожара пострадали люди.

Об этом пишет российское агентство РБК.

По предварительной информации, три железнодорожных цистерны вспыхнули из-за "нарушения технологического процесса". Один человек погиб, еще трое травмированы. Информации о личности погибшего и тяжести состояния пострадавших пока нет.

К тушению пожара привлекли 109 спасателей и 29 единиц спецтехники. По состоянию на 14:23 пожар удалось полностью ликвидировать.

Напомним, в Воронеже вспыхнул мощный пожар на заводе "Элмаш". Завод производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, специализируется на поставках электродвигателей.

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