Пожарная опасность растет: украинцев предупредили о рискованных днях и регионах (карта)

Украину предупредили о высоком риске пожаров / © Укргидрометцентр

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В большинстве областей Украины с 1 по 3 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Граждане призывают быть максимально осторожными во время пребывания на природе.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, из-за сухой и жаркой погоды возрастает риск возникновения масштабных возгораний в лесах, степных зонах и на открытых территориях.

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Где в Украине растет угроза масштабных пожаров / © Укргидрометцентр

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять непогашенный костер, не бросать окурки или спички в траву, а также не сжигать сухую растительность.

При обнаружении возгорания необходимо сразу сообщать экстренные службы по номеру 101.

Напомним и об жаре в Европе. Там стихия еще не сказала свое последнее слово и достигла невиданных ранее масштабов.

Так, в польском городе Слубице метеорологи уже зафиксировали рекордные 40,5 ° C за всю историю измерений. Хотя в ближайшие дни ожидается понижение температуры, уже через неделю погода снова резко изменится.

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Между тем , в Украине июль начнется адской жарой, но потом Украину накроют грозы и ливни.

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