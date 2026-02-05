ТСН в социальных сетях

Пожарные спасли пушистика из пожара в Чернигове (видео)

Пожар, возникший из-за короткого замыкания, едва не стал фатальным для домашнего любимца.

Спасение кота из пожара в Чернигове

Спасение кота из пожара в Чернигове

Во время ликвидации пожара в жилом доме Чернигова спасатели нашли в задымленной комнате кота. Огнеборцы оперативно вынесли животное на воздух и оказали необходимую помощь.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Кота обнаружили в сильно задымленном помещении, вынесли на свежий воздух и оказали ему первую необходимую помощь, после чего передали владельцам.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар удалось быстро потушить, а пушистый житель дома остался невредимым.

«Этот случай еще раз напоминает: для спасателей каждая жизнь имеет ценность. Они готовы прийти на помощь в любой момент», — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Луцке спасатели ГСЧС во время пожара в частном доме освободили собаку Ская и кота Любарта, которого хозяин ранее вывез с прифронтового востока. К сожалению, еще один кот погиб от дыма.

А в Доброполье Донецкой области спасатели ГСЧС после авиаудара вытащили из-под завалов раненого далматина. Услышав скуление под обломками кирпича, чрезвычайники осторожно освободили напуганное животное и передали его соседям, которые узнали любимицу.

