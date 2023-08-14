Пожары и выбитые окна: в Одесской ОВА рассказали о последствиях атаки врага

По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров.

Об этом сообщает Одесская ОВА в социальных сетях.

В зданиях взрывной волной выбиты окна.

"Враг продолжает атаковать! Не оставляйте укрытий!", — говорится в сообщении властей.

Добавим, что в Одесской области снова объявлена воздушная тревога.

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"Одесщина – угроза применения ударных БпЛА – Воздушные Силы ВСУ", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Напомним, что ранеев Одесской области слышны взрывы. По предварительной информации, работало ПВО.

Также в Киеве и ряде украинских областей объявлена воздушная тревога. Позже в некоторых областях раздался отбой.