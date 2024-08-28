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Пожары на нефтебазах в России и бои в Константиновке: главные новости ночи 28 августа 2024 года

Пожары на нефтебазах в России и бои в Константиновке: главные новости ночи 28 августа 2024 года

У россиян была взрывная ночь / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В России вспыхнула очередная нефтебаза: что произошло Читать далее –>
  • В Ростовской области РФ горит нефтебаза, поставлявшая топливо российской армии Читать далее –>
  • В Константиновке продолжаются бои — Deep State Читать далее –>
  • Deep State: россияне пытаются с флангов атаковать Угледар Читать далее –>
  • Враг продолжает штурмовые действия в северной части Новогродовки — Deep State Читать далее –>

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