Пожары в Турции: украинские самолеты уже начали тушение вблизи Анталии

Самолеты уже осуществили два сбросы воды на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.
Украинские самолеты, которые отправили в Турцию на помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами, уже прибыли на место и приступили к тушению огня.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Два пожарных самолета Ан-32П уже осуществили первые два сбросы воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии. Посадку воздушные суда совершили в аэропорту "Газипаша Алания".
В состав экипажей и группы обеспечения входит 14 человек.
"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", — заверили в ГСЧС.
Завтра, 31 июля, самолеты продолжат свою работу.
Ранее украинка, которая оказалась в эпицентре пожаров в турецком Ичмелере, рассказала о масштабах стихии.
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