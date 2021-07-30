Пожары в Турции: украинские самолеты уже начали тушение вблизи Анталии

Пожары в Турции: украинские самолеты уже начали тушение вблизи Анталии

Самолеты уже осуществили два сбросы воды на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии.

Украинские самолеты, которые отправили в Турцию на помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами, уже прибыли на место и приступили к тушению огня.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Два пожарных самолета Ан-32П уже осуществили первые два сбросы воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Анталии. Посадку воздушные суда совершили в аэропорту "Газипаша Алания".

В состав экипажей и группы обеспечения входит 14 человек.

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", — заверили в ГСЧС.

Завтра, 31 июля, самолеты продолжат свою работу.

Ранее украинка, которая оказалась в эпицентре пожаров в турецком Ичмелере, рассказала о масштабах стихии.

МИД призывает украинцев не ехать в охваченных пожарами туристические регионы Турции

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