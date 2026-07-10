Пожары видны даже из космоса: спутниковые снимки подтвердили разгром российских танкеров

Танкер российского «теневого флота». Иллюстративное изображение / © скриншот с видео

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Спутниковые снимки подтвердили результаты украинской атаки на российский «теневой флот» в Азовском море. На обнародованных кадрах видны как минимум два поврежденных танкера вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщает проект «Радио Свобода» «Схеми», который опубликовал спутниковые снимки компании Planet Labs.

По данным журналистов, спутник зафиксировал последствия масштабной атаки украинских беспилотников на российскую морскую логистику 9 июля.

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На одном из обнародованных кадров в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на одном из танкеров.

Кроме того, примерно в 10 километрах от него было обнаружено еще одно судно с видимыми следами повреждений.

В то же время журналисты отмечают, что разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс или тип поврежденных судов.

Опубликованные спутниковые снимки стали еще одним визуальным подтверждением комплексной операции по уничтожению российских судов так называемого «теневого флота», который Москва использует для морских перевозок, в частности в акватории Азовского моря.

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Всего за последние несколько дней Силы беспилотных систем и СБУ подбили 34 российских судна, большинство из которых — нефтяные танкеры. Больше всего ударов было нанесено по Азовскому морю, которое Россия считает своим тылом.

Напомним, что Украина усиливает давление на российскую логистику в оккупированном Крыму. После ударов по восьми танкерам, мостам и энергетическим объектам снабжение войск РФ на полуострове может существенно затрудниться.

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