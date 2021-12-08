пожелания хорошего дня и настроения в прозе, стихах, в смс и для христиан / Pexels

Пожелания хорошего дня и настроения в прозе, в стихах, смс и христианские: открытки на каждый день

Пожелания хорошего дня и настроения в прозе, в стихах, смс и христианские: открытки на каждый день

ТСН.ua подобрал для вас лучшие пожелания хорошего дня и настроения в прозе, стихах, смс, чтобы порадовать своих близких, любимых и друзей. Отправляйте мудрые пожелания хорошего дня и дарите положительные эмоции!

Пожелания хорошего дня в прозе, в стихах, картинках, смс-поздравлениях

Мудрые пожелания хорошего дня – возможность порадовать своих близких и друзей. Они придают силы для новых свершений и помогают создать позитивное настроение:

Желаю тебе, чтобы этот день стал началом длинного ряда из приятных и продолжительных моментов в жизни!

***

Ты самый нежный и красивый! Ты мой возлюбленный! Самый страстный и привлекательный, пусть сегодня день твой будет просто великолепен!

Хорошего дня

***

Я просто тебя люблю и обожаю твою улыбку! Улыбайся всегда! Доброго дня тебе, любимая!

***

Пусть солнце сегодня радует и вдохновляет тебя невероятным сиянием, прозрачный воздух опьяняет и одновременно бодрит, от этого все-все получается по-особому замечательно, а настроение становится все удивительнее, обеспечивая улыбку – красивую и искреннюю на твоем лице!

Удачного дня и хорошего настроения

***

Желаю весь день улыбки окружающим дарить и ни в коем случае не хандрить!

***

Желаю, чтобы сегодняшний день подарил тебе одни положительные эмоции, чтобы домашние порадовали своими успехами, а руководство денежно похвалило за твои личные заслуги!

***

Дни бывают удивительными и поразительными неординарными событиями, просто обычными и не несут ничего неожиданного… Но сегодняшний день пусть станет особенным! Желаю, чтобы все у тебя получалось лучше желаемого, новости будут пусть прекрасными, достижения – броскими и яркими! А наша любовь да разгорается с новой силой и помогает во всех делах!

***

Пока ты спишь, первые лучики солнца нежно крадутся к тебе, чтобы разбудить тебя и пожелать тебе приятного дня. Но я их опередила. Доброе утро мой милый, счастливого дня.

Обнимаю и желаю хорошего дня

***

Желаю хорошего дня, любовь моя. Пусть это сегодня станет для тебя новой победой, новой историей успеха. Я хочу, чтобы сегодняшний день каждую минуту рисовал на твоем лице улыбку, чтобы любой момент был вдохновением и везением для тебя.

***

Желаю хорошего, продуктивного, прекрасного дня! Пусть день пройдет легко, в хорошем настроении и расположении духа, а также без проблем и раздражений. Побольше улыбок и позитива в новом дне!

Хорошего тебе дня и настроения

***

Новый день – это новая встреча с тобой. А новая встреча с тобой – это счастье, которое не передать словами. Поэтому скорее просыпайся и приходи ко мне. Я жду тебя, с добрым утром.

***

Только солнце показало свои первые лучи, а я спешу пожелать тебе доброе утро. Пусть новый день подарит нам новую и красивую встречу. Люблю, скучаю, жду.

Поздравления с хорошим днем

***

Желаю хорошего дня. Не просто хорошего и продуктивного, но и такого, который доставляет счастье и удовольствие от затраченных усилий и достигнутых результатов. Надеюсь, ты не будешь забывать думать обо мне во всем этом потоке событий и найдешь время позвонить по телефону. Люблю тебя.

***

Пусть сегодня тебе обязательно повезет в любви и карьере, а из бесконечной борьбы с собой и собственными страхами победителем выйдет здравый смысл. Доброго дня.

Доброго дня Вам

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Нет слов, чтобы рассказать, как мне хочется, чтобы каждый твой день был хорошим и удачным. Желаю солнца в небе и покоя на душе!

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День похож на детскую игру-головоломку пазлы. Ведь холст дня соткан из маленьких цветных фрагментов. Иногда они удачно подходят друг к другу и образуют цельную красивую картинку. А вот иногда стоит поломать голову, чтобы сложить рисунок так, как надо. Желаю тебе сегодня удачно решать все проблемы, подбирая решение так же умело, как и частицы головоломки. Яркого и положительного тебе дня!

Пожелания доброго утра и хорошего дня

Желаю прекрасного утра, отличного настроения и сияющей улыбки на весь день! Пусть это утро начнется радостно и легко, весело и удачно, пусть начало дня будет успешным, а сам день принесет много вдохновения и самореализации!

***

Открывай скорее глаза, с добрым утром и этим прекрасным днем! Пора вставать и делать великие дела, добиваться бравых целей и радоваться жизни. Пусть утро и весь день будут насыщенными и бодрыми, счастливыми и вдохновляющими.

Хорошего дня и отличного настроения

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Доброе утро! Проснись, взбодрись и за работу! Теплого солнышка тебе в окошко, душистого кофе и вкуснейшего завтрака на кухне.

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Доброго утра и прекрасного день! Желаю бодрого пробуждения, беззаботной неторопливости, предвкушения прекрасного дня. Пусть яркое солнце подарит неистощимый источник энергии, веселое настроение задает тон, а счастье обнимает покрывалом любви.

Доброго утра и хорошего дня

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Обычно поздравляют с днем ​​рождения, с Юбилеем, годовщиной, или еще каким-нибудь праздником. А я поздравляю тебя с началом нового дня! Пусть он будет успешен, счастлив и принесет тебе море положительных эмоций!

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С добрым и бодрым утром. Скорее открывай глаза и вдыхай воздух счастья, заряжайся позитивом и энергией и вперед совершать благородные поступки и добрые деяния. Желаю удачи на весь день, веселья, хорошего настроения и прекрасного самочувствия.

Пожелания удачного дня

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С добрым утром. Скорее просыпайся и отправляйся навстречу мечте. Желаю начать утро с улыбки и отличного настроения, высоких целей и невероятного вдохновения. Пусть тело будет полно сил и энергии, а душа хорошо поет по нотам счастья.

***

Желаю самого доброго и прекрасного утра, которое подарит тебе игривое настроение, непобедимое желание свернуть горы и добиваться своей цели, неутомимые силы, отличное самочувствие и прекрасную погоду за окном.

С добрым утром. Хорошего дня

***

Желаю доброго утра и отличного настроения. Пусть утренние лучи солнца постучатся в твое окно, пусть утренняя свежесть подарит вдохновение и воодушевление, пусть утренняя улыбка поможет выбрать успешный путь на целый день – путь к успеху и счастью.

***

Моя бесконечно любимая, красивая и удивительная девочка, просыпайся. Новый день ждет тебя, моя милая, так что пора покидать свою теплую кроватку и отправляться покорять мир. Доброе утро, маленькая! Сегодня, я уверен, тебя будет ждать масса положительных эмоций и впечатлений, которые не только тебя удивят, но и порадуют. Потянись, улыбнись яркому солнышку и вперед в ванную – смывать остатки сна. Любимочка моя, пусть это утро будет самым необычным и удивительным.

С добрым утром, любимая

***

Удивись новому дню мое сокровище, яркое солнышко давно стучит в твои зашторенные окна. Я знаю, ты еще наверняка спишь в своей мягкой постели, и досматриваешь свои цветные сны, но, тебе пора с ними прощаться, ведь впереди тебя ждет день, который, несомненно, принесет тебе много значимых, положительных эмоций. Да, вставай моя милая соня, умывайся, собирайся, и вперед, покоряй мир своей ослепительной красотой и харизмой. Доброе утро тебе возлюбленная, пусть все у тебя будет прекрасно.

***

Желаю доброго и прекрасного утра и хорошего дня, желаю ярких лучей солнца и искренних улыбок. Пусть легко начнется этот день, пусть капельки утренней росы дадут свежесть твоим идеям, пусть нежное пение птиц наполнит душу вдохновением и радостью.

Открытка "Доброго дня"

***

Хороший день начинается с хороших мыслей и добрых дел. Пусть у вас будет именно так! Доброе утро! Хорошего дня!

***

Приятного путешествия в новый день! Желаю тебе проснуться в хорошем настроении, чтобы получить силы совершать добрые дела!

Короткие пожелания хорошего дня

***

Пусть нас ждет – бодрое утро, с которого настанет хороший подарящий день – теплый вечер и уютную ночь!

***

Здоровья, счастья и добра, Усилия, успехов, тепла. И повседневно, постоянно Да будет все у вас в порядке! Доброе утро!

***

Пусть никогда не остынет в вашем доме костер, в чашке – кофе, а в сердце – любовь! Доброе утро и хороший день!

***

Пусть день будет удачным, а настроение – прекрасным!

Пожелания хорошего дня и настроения в стихах

Пожелания хорошего дня в картинках – возможность подарить хорошее настроение. Душевные стихи всегда радуют сердце и приносят хорошие ощущения:

Я дня тебе удачного желаю,

Пусть сложится он лучше, чем ты ждешь!

Ты проведи его с улыбкой бодрой,

Ведь, что посеешь, то потом пожнешь.



Пусть будет день приятным, очень легким,

И на работе время пусть летит.

Удача рядом, можешь мне поверить,

Она как раз к тебе уже спешит!

***

День пусть будет фантастичным!

И простым, и гармоничным,

И финансово надежным,

Лаконичным и несложным!



Пусть не будет в нем ошибок,

Пусть цветет он от улыбок,

Будет радостным и классным,

В этой жизни не напрасным,



А хорошим, добрым, светлым,

Очень памятным, заметным!

Открытка "Не бойся, сияй!"

***

Чтобы день ваш прошел замечательно,

Нужно этого очень желать!

Помечтать нужно сильно и тщательно

И с утра, про себя, повторять:



Вот бы солнышко мне улыбалось!

Все хотелось бы мне и моглось!

Хоть бы все в этот день удавалось,

И, конечно же, сразу сбылось!

***

Казалось бы, сегодня день обычный,

Но почему бы мне тебе не пожелать,

Чтобы дела твои решались на «отлично»

И усилий не пришлось бы прилагать.



Пусть сегодня будет столько позитива,

Чтоб хватило и тебе, и всем вокруг.

Будь звездой для трудового коллектива,

Для родных, и для друзей, и для подруг.

Хорошего дня и прекрасного настроения

***

Чтобы тебе захотелось проснуться

Я поцелую тебя нежно-нежно —

Чтоб искупать тебя в счастье безбрежном,

Чтобы в него ты смогла окунуться!



Ночь позади, рассвело уже, значит

Я прошепчу тебе — доброе утро!

Пусть озарится душа перламутром,

Пусть этот день будет самым удачным!

***

Смех — для счастья заготовка,

Хвост, дружок, держи морковкой,

Нос повыше, тверже шаг,

Из лимона сделай смак.



Будет день твой, без сомненья,

Ярче звезд, вкусней варенья,

Выше самых звонких нот

И пушистей, чем енот.



Ты сегодня бей в десятку,

Тормозни судьбу-лошадку

И на ней верхом вперед —

За углом удача ждет!

***

Пусть будет удачным сегодняшний день,

Наполнен он будет моментами радости.

Пусть будет работать сегодня не лень,

Дела переделать без капли усталости.



Пусть он тебя настроеньем одарит

Самым хорошим, веселым и бодрым,

Пусть он тебя улыбаться заставит,

Пусть будет он легким, приятным и добрым.

***

Пускай твой день прекрасным будет,

Пусть солнце радует теплом,

Пусть позитив приносят люди,

И согревает мир добром!



Тебе сегодня я желаю

Улыбкой радостной сиять!

Пусть Провиденье помогает

Тебе все планы воплощать!



Ведь день — как будто листик чистый,

Ты сам решаешь: что, куда...

Начни его с хороших мыслей,

И все получится тогда!

С любовью! Хорошего дня

***

Пусть вместе с новым днем

К тебе приходит в дом

Волшебный солнца лучик,

Что к счастью дарит ключик,



Во всех делах везенье,

Восторг и наслажденье,

Веселый, добрый смех

И длительный успех!

***

Пусть сто тысяч несет тебе день впечатлений хороших,

Двести пять комплиментов, без счета признаний в любви,

Не встречай на пути ни начальства, ни черненьких кошек,

Не ругайся, не злись, не груби никому, не язви,



Целый день улыбайся друзьям и случайным прохожим,

Получая в ответ их горячих сердец теплоту!

Будет все хорошо! Невозможное станет возможным!

Талисман я на счастье тебе в эти строки кладу!

Пожелания хорошего дня и настроения мужчине и любимому

Я хочу пожелать тебе чудного дня.

Пусть удачным он будет и очень успешным.

И с утра наудачу целуй ты меня,

Будь со мной самым ласковым, лучшим и нежным.



Получаются пусть у тебя все дела,

Все проблемы уйдут отдыхать пусть в сторонку.

Я с тобой как цветочек с утра расцвела.

Не забудь, милый, днем заводную девчонку.

***

Пусть сегодня кружится над твоей, любимая, головой прекрасная птица удачи, пусть каждым взмахом своих крыльев она отгоняет от тебя все проблемы, да хранит он тебя от беды, и призывает своим прекрасным пением успех во всех делах. Чтобы день твой наполнился, радостью и его энергия оставалась с тобой до ночи, а к утру тебя снова ждала птица удачи.

***

Пусть сегодня кружит над твоей, любимый, головой прекрасная птица удачи, пусть каждым взмахом своих крыльев она отгоняет от тебя все проблемы, пусть хранит она тебя от беды, и призывает своим прекрасным пением успех во всех делах. Чтобы день твой наполнился, радостью и его энергия оставалась с тобой до ночи, а на утро тебя опять ждала птица удачи.

***

Тебя, любимый, снова ожидает

Сегодня много очень важных дел.

Моя любовь тебе пусть помогает,

Хочу, чтоб завершить, ты все успел.



Желаю искренне тебе удачи,

Успешно подвести итоги дня,

Ты сможешь все и все решишь задачи,

Ведь самый лучший парень у меня!

Открытка пожелание хорошего дня мужчине

***

Любимый мой, пусть наступающий день тебя греет моей любовью, как солнечный свет! Пусть одарит тебя сиянием моей нежности, как окружающий воздух. Пусть тебя, нежно целует ветер, передавая мои поцелуи сквозь расстояние! И тогда удача не посмеет отвлечься от тебя!

***

Пусть будет день удачен, светел и приятен,

Пускай задумки удаются на все сто,

Пускай в делах не будет вовсе белых пятен,

И бурный денежный идет к тебе поток!



Пускай все планы удаются весьма точно

И очень гладко пусть беседы все идут.

Пускай прекрасным будет день с утра, до ночи.

Знай, тебя ценят, крепко любят, верно, ждут!

Хорошего дня любимому

***

Мой любимый и дорогой человек, мое счастье и моя награда, желаю удачного и светлого дня, прекрасного настроения и свершения чуда, приятных сюрпризов и радостных моментов. Пусть день пройдет плодотворно и доставит массу впечатлений.

***

Пусть этот день доставит тебе миллион сюрпризов и приятных впечатлений. Пусть ярко светит солнышко и поет душа. Хорошего дня, любовь моя! Плодотворной, насыщенной и легкой!

С добрым утром и хорошего дня, любимый

***

Желаю доброе утро любимому моему человечку. Пусть оно начнется бодро и весело, пусть солнце за окном подарит вдохновение и улыбку, пусть вкусный завтрак подарит массу сил энергии для проведения удачного и насыщенного дня. Желаю, чтобы удача и везение были сегодня все время с тобой. Целую.

***

Моя радость, я тебе желаю самого прекрасного и доброго дня. Пусть все у тебя получится! Пусть успешно будут достигнуты все поставленные цели, пусть целый день у тебя будет высокий энтузиазм и отличное настроение, уверенность в себе и сопутствующая во всем удача. Люблю тебя!

Открытка любимому "Хорошего дня"

***

Хочу пожелать своему любимому человеку – доброго дня! Чтобы тебя окружали только приятные люди. Чтобы было много радости, успешных дел, хороших событий и увлекательных новостей. Люблю тебя, мой золотой!

***

Мой дорогой, любимый – хорошего тебе дня! Пусть позитив и резвая нацеленность на результат, сделают этот день максимально легким и продуктивным. Чувствуй мою любовь и поддержку. Обнимаю тебя и целую!

Пожелание хорошего дня своими словами и в стихах девушке, жене, любимой

Всегда хочется поздравить свою любимую девушку или жену с хорошим днем. Поэтому мы подобрали для вас пожелания в прозе и стихах, а также милые открытки:

Желаю, чтобы сегодняшний день превратился в сладкую булочку, начинка которой – блеск твоих счастливых глаз и искренняя радость.

***

Ночь теплом любви нас одарила,

Утро — нежной ласкою своей.

Пусть же день твой будет добрым, милым

И беспечным, словно у детей!



Будь веселой, резвой, беззаботной,

Красотой своей спеши блеснуть!

Ну а я жду встречи мимолетной,

Чтоб опять "люблю" тебе шепнуть.



А потом, вечернею порою,

Запылает жар огня в крови,

И тогда, любимая, с тобою

Вновь вкусим мы радости любви!

Пожелание хорошего дня и отличного настроения девушке

***

Любимая, день новый наступает —

Практичен, деловит и хлопотлив,

Но пусть в душе твоей, не умолкая,

Звучит любви и нежности мотив!



Пусть день твой будет добрым, светлым, ясным,

Как ключик и божественный родник!

Он станет самым радостным, прекрасным

И промелькнет до встречи в один миг!

***

Для тебя в небе солнышко встало,

Птицы снова поют для тебя.

Дорогая, тебе я сначала

Пожелаю хорошего дня.



Пусть сегодня все феи из сказки

С неба спустятся только к тебе.

Моя милая, лишь твои глазки

Освещают мой путь на земле.

С добрым утром, любимая

***

Между нами сейчас километры, но голос Твой нежный ловлю я, и мне хочется крикнуть на весь мир: я люблю Тебя, очень сильно люблю. Хорошего дня, моя любимая.

***

Наступает ласковое утро и ты, как лепестки розы, открываешь свои прекрасные глаза. Доброе утро, мой ангел. Пусть начало дня будет у тебя счастливым и беззаботным, пусть хорошее настроение будет стимулом для рабочего дня. Да будет у тебя все так, как ты захочешь, возлюбленная, и ожидания и заветные мечты станут действительностью. Я безумно счастлив, когда слышу твой нежный, ласковый голосок. Пусть моя любовь всегда будет оберегом для тебя. Будь счастлива, моя хорошая.

Удачного и красочного дня

***

Как прекрасно рождение нового дня! Первые солнечные лучики умываются серебристой росой. Такую красоту просто нужно увидеть. Я приглашаю тебя на это зрелище. Скорее просыпайся, мое солнышко. Я желаю тебе лучшего, самого прекрасного утра. Пусть хорошая погода принесет тебе хорошее настроение, пусть птица счастья непременно прилетит к тебе сегодня. Будь всегда такой нежной, трепетной и ласковой. Я люблю тебя больше жизни. Целую тебя горячо и крепко. Ты самая лучшая на свете.

***

Желаю прекрасного дня, моя любовь! Все, что ты запланируешь, да исполнится приятно, легко и наполнит тебя ощущением счастья. Пусть этот день раскрасится восхитительными яркими красками и принесет тебе удачу. Он удивит, тронет, обрадует, подарит успех и волшебное везение. А мое сердце будет рядом с тобой, согревая каждую секунду.

Хорошего дня и настроения

***

Мне не нужен будильник, чтобы проснуться. У меня есть твоя любовь, которая с легкостью поднимает меня утром, потому что каждый новый день я жду с нетерпением провести его с тобой. Удачного тебе дня, моя возлюбленная.

***

Пусть хорошо светит, невероятно лучезарное и потрясающе теплое, а потому что согревает все вокруг солнце, вдруг шутливо улыбнется тебе и озорно подмигнет, пушистые облака в высоком небе сложатся в слово «удача», а легкий ветерок нежно приобнимет тебя и и от этого твое настроение станет шикарным, а день прекрасным!

Хорошего дня, пожелания девушке

***

Мне хочется пожелать тебе удачного и приятного дня, который принесет в вашу жизнь радость, удачу и множество приятных эмоций, которые будут веселить твою душу еще долго после этого. Пусть день начнется весело, в компании приятных людей и с прекрасной теплой атмосферой. Пусть солнце пошлет тебе заряд энергии на весь день и день окажется заполнен приятными сюрпризами. Удачного дня тебе!

***

Богинями не рождаются, ими становятся. Вот и тебе я желаю встать раньше и божественно измениться. Сделай зарядку для бодрости, нанеси макияж для красоты, подбери в гардеробе неповторимый образ для непревзойденности и почувствуй себя богиней. Теперь твой день просто обязан быть счастливым и беззаботным. Желаю, чтобы никакие жизненные трудности и превратности судьбы не омрачили твой день!

Я тебя люблю. Хорошего дня

***

Желаю доброго дня, любовь моя. Пусть это сегодня станет для тебя новой победой, историей успеха и успеха. Я хочу, чтобы сегодняшний день каждую минуту рисовал на твоем лице улыбку, чтобы каждый мог быть вдохновением и везением для тебя.

***

Начни свой день с нежной улыбки, которая вернется радостью с ласкового слова, потому что оно вернется к тебе успешными делами, наградит приятным общением, подарит отличное настроение. Пусть этот день будет хорошим, веселым и удачным в бесконечном ряду твоих счастливых дней.

***

Любимая, пусть сегодня радостные вести белыми голубками сядут тебе на плечи, ожерелье из солнечных зайчиков подчеркнет твое могущество, а калейдоскоп мира мягким и пушистым ковром расстелется у твоих ног. И пусть легкое дыхание ветерка моим поцелуем коснется твоей щеки, донося хрустальный звон моей любви.

СМС-пожелания хорошего дня

Короткие пожелания хорошего дня, которые можно отправить другу или близкому человеку в смс-сообщении – это возможность поднять настроение и подарить радость:

Чтобы сегодняшний день принес тебе победы!

***

Желаю дня хорошего, прекрасного, удачного, чтобы каждый был момент прекрасный! Ты моя красавица, принимай комплимент!

Желаю хорошего дня

***

Целую! Желаю тебе самого классного, во всем сегодня успеха прекрасного!

***

Добрый день, пусть утреннее солнышко заряжает положительной энергией на весь день!

Цитаты и пожелания хорошего дня

***

Самые искренние пожелания беззаботного дня лови, мой желанный, от меня!

***

Большой привет от меня, желаю хорошего дня!

Прикольные пожелания хорошего дня

Цитаты и пожелания хорошего дня всегда вызывают улыбку. И, чтобы подарить позитивное настроение, отправьте веселые пожелания на каждый день:

Желаю, чтобы день был ярким и веселым, обрамленным солнечной улыбкой, способным творить нереальные дела и добиваться безумного успеха во всем! Ну и еще лучше, чтобы этот чудесный день начинался не с утра, а позже – где-то с 12-ти!

***

Пусть этот обычный день твоей жизни станет для тебя неожиданно прекрасным! Пусть у начальника будет хорошее настроение, а бухгалтер сообщит о повышении зарплаты, пусть все люди, которых ты встретишь, будут радушны, а все планы находят поддержку в судьбе.

Веселые поздравления с хорошим днем

***

Если ты проснулась и мне от этого стало светло и тепло, значит ты мое Солнышко!

***

Если ты будешь представлять, что тебе принадлежит отличный день, то поверь, что даже если мир перевернется, ты этого не заметишь.

Смешные пожелания хорошего дня

***

Что нужно для хорошего дня? Большая кружка кофе с утра, мурлыканье теплого кота и хотя бы немного солнышка!

***

От сердца тебе шлю я пожелания – хорошего дня и любви!

Пожелания хорошего дня веселые

***

Чашечка хорошего настроения от меня тебе! Пусть весь день будет полон хороших событий и веселых шуток!

***

Хорошего тебе дня! Хотя до выходных еще очень далеко, но не стоит унывать!

Короткие пожелания доброго дня

***

Любой день будет удачным, если начинать его с улыбки!

***

Хорошего и удачного дня! Живите так, чтобы в глазах была радость, в сердце – любовь, а на душе – покой!

Христианские пожелания хорошего дня

Пожелания хорошего дня и картинки в христианской тематике – именно то, что нужно, если вы хотите, чтобы благословить близкого человека:

Да будет Господь роскошь твоя, и он исполнит тебе твоего сердца желания!

***

Доброго, светлого и счастливого Божьего дня!

Христианские пожелания хорошего дня

***

Желаем вам Благословенного дня Божия! Пусть над вашим домом всегда будет благодать Божия!

***

Благословенного дня! Пусть мир Божий заполняет каждый уголок вашей души и сердца! Доброе утро! Божьего благословения!

***

Хорошего тебе дня! Пусть любовь Божия наполняет ваш дом теплом и благодатью!

***

Господи! Сегодня я благодарю за все, что есть в моей жизни! Благословенного дня!

Благословенного и хорошего дня

***

Бог подарил нам новый день! Пусть он будет исполнен милости и любви.

***

Хорошего тебе дня! Пусть Слово Божие и Молитва всегда будут на первом месте!

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