Пожила на "широкую ногу": под Харьковом председатель родительского комитета пропила деньги, собранные на ремонт детсада

Пожила на "широкую ногу": под Харьковом председатель родительского комитета пропила деньги, собранные на ремонт детсада

Женщина собрала деньги с родителей, а сама их прогуляла.

В Харьковской области будут судить женщину, которая обманула 10 граждан. Член родительского комитета в детском саду собрала с родителей деньги на ремонт, но потратила их на собственные нужды.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители города Купянск сообщили о подозрении 27-летней местной жительнице за совершение мошенничества. Женщина предложила родителям группы детского сада, куда ходит ее ребенок, сдать деньги на ремонт. Десять родителей перечислили на карточку женщины по 600 гривен. Собранные на ремонт средства гражданка потратила на продукты и алкогольные напитки.

"Сейчас злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 3 лет лишения свободы", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Одессе в одном из частных детсадов воспитательница, по словам родителей, ударила мальчика, который не мог заснуть и пел во время тихого часа.

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