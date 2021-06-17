Пожила на "широкую ногу": в Житомире невестка опустошила карточку свекра на 25 тысяч гривен

Мужчина увидел, что кто-то тратит его деньги, когда ему стали поступать сообщения из банка.

В Житомире 28-летняя женщина взяла банковскую карточку свекра и делала закупки. За несколько дней она потратила 25 тысяч гривен, а когда средства кончились, то карточку просто выбросила.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

В полицию обратился 58-летний житель Житомира и сообщил, что неизвестный тратит средства с его карточки, а он получает смс-уведомления из банка. Он предположил, что карточку у него похитили, поскольку он ее дома не нашел.

Как выяснили правоохранители, 28-летняя невестка потерпевшего, зная пароль от платежного средства, взяла карточку свекра и принялась делать покупки в разных магазинах города, потратив 25 тысяч гривен свекровьих денег. После опустошения счета женщина выбросила карточку.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства правонарушения.

"Сейчас идет установление всех обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству тайное хищение чужого имущества наказывается от штрафа до 5 лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

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