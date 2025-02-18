Пожилых людей привязывали к кроватям: в частном пансионате обнаружили нарушения прав человека

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о результатах повторного посещения пансионата для пожилых людей "Луч жизни" в Каменце-Подольском.

Об этом сообщил Офис Омбудсмена Украины.

"Заведение рассчитано на 35 человек, на момент проверки там находилось 33 подопечных (9 мужчин и 24 женщины). Они обеспечены трехразовым питанием и круглосуточным уходом", — заявил Лубинец.

Однако, во время осмотра обнаружили несколько серьезных нарушений прав человека.

Среди основных нарушений:

Жестокое обращение: четыре человека были привязаны к кроватям веревками.

четыре человека были привязаны к кроватям веревками. Нарушение свободы и неприкосновенности: комнаты запирались снаружи. В закрытой комнате обнаружено 5 человек с психическими расстройствами.

комнаты запирались снаружи. В закрытой комнате обнаружено 5 человек с психическими расстройствами. Неудовлетворительные условия: плесень на стенах, нехватка мебели, отсутствие ремонта.

плесень на стенах, нехватка мебели, отсутствие ремонта. Отсутствие приватности: коечные подопечные не имеют надлежащих условий для проведения санитарно-гигиенических процедур.

Омбудсмен обратился в полицию и направил официальные рекомендации субъекту хозяйствования по устранению нарушений.

"Права человека — это основа свободы, равенства и достоинства. Нарушение прав влечет за собой ответственность, ведь безнаказанность разрушает справедливость. Защищать права каждого и каждой — это гарантия безопасного и справедливого общества!", — говорится в сообщении.

Напомним, Лубинец подверг критике доклад ООН.

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