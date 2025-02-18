Пожилых людей привязывали к кроватям: в частном пансионате обнаружили нарушения прав человека

Омбудсман обратился в полицию.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о результатах повторного посещения пансионата для пожилых людей "Луч жизни" в Каменце-Подольском.
Об этом сообщил Офис Омбудсмена Украины.
"Заведение рассчитано на 35 человек, на момент проверки там находилось 33 подопечных (9 мужчин и 24 женщины). Они обеспечены трехразовым питанием и круглосуточным уходом", — заявил Лубинец.
Однако, во время осмотра обнаружили несколько серьезных нарушений прав человека.
Среди основных нарушений:
- Жестокое обращение: четыре человека были привязаны к кроватям веревками.
- Нарушение свободы и неприкосновенности: комнаты запирались снаружи. В закрытой комнате обнаружено 5 человек с психическими расстройствами.
- Неудовлетворительные условия: плесень на стенах, нехватка мебели, отсутствие ремонта.
- Отсутствие приватности: коечные подопечные не имеют надлежащих условий для проведения санитарно-гигиенических процедур.
Омбудсмен обратился в полицию и направил официальные рекомендации субъекту хозяйствования по устранению нарушений.
"Права человека — это основа свободы, равенства и достоинства. Нарушение прав влечет за собой ответственность, ведь безнаказанность разрушает справедливость. Защищать права каждого и каждой — это гарантия безопасного и справедливого общества!", — говорится в сообщении.
Напомним, Лубинец подверг критике доклад ООН.
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