Работает по 2 часа в неделю: пожизненно осужденная женщина из Харькова устроилась на работу в Министерство юстиции

Работает по 2 часа в неделю: пожизненно осужденная женщина из Харькова устроилась на работу в Министерство юстиции

Женщина работает за компьютером 2 часа в неделю и получает заработную плату.

Женщина, которая отбывает пожизненное наказание в Качановской исправительной колонии устроилась на работу в Министерство юстиции. Она подала заявку и ее выбрали из многих кандидатов.

Об этом в эфире "Громадського" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, кандидатов отбирали среди тех, кто закончил компьютерные курсы и хотел работать в ведомстве, а трудоустройство пожизненно заключенного человека было сложным вопросом.

"Во-первых, все думали, что это фейк, это невозможно или нецелесообразно. В Украине такого опыта не было. Но на самом деле это хорошая инициатива для того, чтобы привлечь внимание к трудоустройству людей, отбывающих наказание", — сказала Елена Высоцкая.

Как рассказала заместитель министра юстиции, работница получает задание по электронной почте, выполняет их и отправляет обратно. Пока, в неделю она уделяет этой работе по 2 часа и первая зарплата составит 300 гривен. Впоследствии нагрузки и оплату планируют увеличить.

Заместитель министра говорит, что Минюст не может трудоустроить всех, но может показать пример, чтобы другие трудоустраивали заключенных.

"Это хороший проект, и, возможно, найдутся смелые работодатели, которые к нам придут. А наша задача уже сконтактировать осужденного с ними", — сказала Высоцкая.

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