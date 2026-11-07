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Пожизненное за годы изнасилований девочки: в Николаевской области осудили 61-летнего мужчину
Злоумышленник пользовался возможностью отсутствия близких ребенка. В полицию обратилась бабушка девочки, которая узнала о насилии.
В Николаевской области вынесли приговор 61-летнему мужчине, который годами насиловал малолетнюю правнучку своей сожительницы и просматривал детское порно. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Как установило следствие, впервые обидчик изнасиловал ребенка, когда ему было шесть лет. Насилие продолжалось четыре года.
Мать девочки находилась на заработках за границей, поэтому ребенок жил с бабушкой. Когда женщина отлучалась по делам, она оставляла внуку под наблюдением своей матери — прабабушки девочки. Ребенок также гостил у него на выходных и во время каникул. Впоследствии девочка рассказала о действиях обидчика бабушки, которая сообщила об этом правоохранителям.
В ходе судебного разбирательства прокуроры также доказали, что мужчина с помощью собственного мобильного телефона просматривал детское порно. В ходе судебного заседания злоумышленник своей вины не признал, однако на решение суда это не повлияло.
Напомним, в Киеве за изнасилование и развращение 11-летнего мальчика мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы. Разоблачить мужчину помогли родители мальчика. Они заметили подаренные сыну телефон и футболку, проверили его переписку и обратились в милицию.