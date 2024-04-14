"Позиции Украины на мировой арене ухудшились": эксперт назвал главный вызов, ожидающий страну в 2024 году

Главная задача Украины на 2024 год во внешней политике – не экспансия, а сохранение статуса-кво, сформированного в 2022 году. Ресурсов и возможностей увеличивать количество наших партнеров и союзников в Украине в настоящее время стало намного меньше, и есть необходимость удержать те позиции, которые есть в большинстве стран ЕС и НАТО.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, вряд ли Украине удастся в 2024 году перетащить на свою сторону страны так называемого "Великого Юга". Они останутся формально нейтральными.

В то же время, международные отношения сейчас находятся в состоянии хронической нестабильности и непредсказуемости. Причина – старая система международных отношений распадается, а новая еще не родилась. Основной глобальный процесс, который будет влиять на международные отношения в ближайшие 7-10 лет, — это соперничество КНР и США. На региональном уровне усиливается роль местных стран и их конкуренция.

“Украина в таких условиях оказывается перед супервызовом: как победить в войне, но так, чтобы не остаться на периферии международной политики. К сожалению, после успешного 2022 года, в 2023 и 2024 годах, позиции Украины на мировой арене ухудшились”, — считает эксперт.

В 2024 году, по его словам, Европейский Союз будет пытаться сформировать автономную роль в области безопасности и обороны, уменьшая зависимость от США, в частности, в связи с вероятностью победы Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Ключевые внешние игроки будут формировать рамку переговоров по войне в Украине в 2024 году, но сам переговорный процесс может и не запуститься и перенестись на следующий год.

Напомним, в Раде рассказали, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации.

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