Позиции УПЦ МП сильны: религиовед рассказал, что будет с Лаврой и предложил компромисс

Религиовед не исключает, что в ближайшем будущем может сохраниться формат, когда в Киево-Печерской лавре будут служить и ПЦУ, и УПЦ МП.

Позиции УПЦ МП в Киеве очень сильны. Об этом свидетельствуют события в Киево-Печерской лавре, которую Московский патриархат должен был освободить еще 29 марта, но до сих пор отказывается это сделать.

Что будет дальше с Киево-Печерской лаврой, рассказал религиовед, доктор исторических наук Андрей Смирнов в интервью Оbozrevatel.

"В защиту (Московского патриархата в Лавре. – Ред.) стали не только монахи, студенты Киевской духовной академии, но и рядовые верующие, которые в первые дни пришли и заблокировали доступ комиссии в храмы Киево-Печерской лавры. Эти протесты продолжаются, и органам государственной власти сложно восстановить доступ Национального заповедника к объектам Нижней Лавры", – признал Смирнов.

Религиовед не исключает, что в ближайшем будущем может сохраниться формат, который наблюдали на Пасху: когда в Верхней лавре служили представители ПЦУ, а в Нижней лавре происходило богослужение УПЦ МП.

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"Возможна компромиссная модель, при которой в православной святыне параллельно могут сосуществовать разные юрисдикции. После того, как рано или поздно государство возобновит контроль над всей Лаврой, участникам конфликта придется договариваться. Насколько я понимаю, студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии никуда выезжают. В конце концов, больших претензий к ним тоже нет. Поэтому я считаю, что заповеднику придется заключить новый договор аренды с КДА. Так же часть монашеского сообщества, которое не согласится присоединиться к ПЦУ, получит возможность совершать богослужение уже не во всей Нижней лавре, а в определенных храмах", – размышляет Смирнов.

Однако он признает, что сейчас трудно что-то прогнозировать, ведь ситуация в Лавре развивается очень динамично.

"Ведь вопрос Лавры – это лакмусовая бумажка. Это тест и для власти, и для церкви, каким образом будет решена проблема Киево-Печерской лавры", – подытожил эксперт.

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако до сих пор верующие УПЦ МП блокируют доступ в Нижнюю лавру и мешают работе комиссии Мнкульта.

В частности, один из монахов, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).

Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона.