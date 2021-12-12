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Позиция Байдена и G7 по агрессии РФ и мощный взрыв в Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Позиция Байдена и G7 по агрессии РФ и мощный взрыв в Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Минобороны России

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Американский президент Джо Байден заявил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО в случае вторжения российских солдат на территорию Украины. Читать дальше –>
  • Государства-члены "Большой семерки" (G7) едины в своей позиции по "серьезным расходам", с которыми столкнется президент РФ Владимир Путин в случае вторжения российских войск в Украину. Читать дальше –>
  • В итальянской провинции Агридженто в результате взрыва газа в Равануге обрушилось четырехэтажное здание. По меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей и беременная женщина, числятся пропавшими без вести. Читать дальше –>
  • По меньшей мере 70 человек погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по американскому штату Кентукки. Читать дальше –>
  • Заключенный австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Читать дальше –>
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