Позиция Байдена и G7 по агрессии РФ и мощный взрыв в Италии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американский президент Джо Байден заявил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО в случае вторжения российских солдат на территорию Украины. Читать дальше –>
- Государства-члены "Большой семерки" (G7) едины в своей позиции по "серьезным расходам", с которыми столкнется президент РФ Владимир Путин в случае вторжения российских войск в Украину. Читать дальше –>
- В итальянской провинции Агридженто в результате взрыва газа в Равануге обрушилось четырехэтажное здание. По меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей и беременная женщина, числятся пропавшими без вести. Читать дальше –>
- По меньшей мере 70 человек погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по американскому штату Кентукки. Читать дальше –>
- Заключенный австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Читать дальше –>