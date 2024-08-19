Позиция не выдерживает критики: уполномоченный по правам человека отреагировал на заявление Волынского ТЦК

Накануне в ТЦК прокомментировали сюжет одного из местных телеканалов по поводу вмешательства адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию с Волынским областным ТЦК и СП, заявив, что такая позиция не выдерживает критики.

Об этом сказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец 19 августа.

В ТЦК заявили, что такие процедуры носят специфический характер и требуют знания специализированных аспектов, которыми обладают только уполномоченные лица и специалисты. Также добавили, что вмешательство посторонних лиц, в частности адвокатов, может нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского осмотра, критически важных для национальной безопасности.

Лубинец напомнил, что согласно статье 59 Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на профессиональную юридическую помощь.

"Никто в Украине не может быть лишен такого права, даже в условиях военного положения. Юлия Спас, моя представительница в Волынской области, направила соответствующее письмо в Волынский областной ТЦК и СП с целью разъяснения и недопущения нарушений прав граждан", — отметил Лубинец.

Также данную ситуацию прокомментировал заместитель председателя Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Игорь Колесников. Он подчеркнул, что позиция Волынского ТЦК по отношению к адвокатам не выдерживает никакой критики, а также может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 397 УК — вмешательство в деятельность защитника или представителя личности.

Согласно статье 59, в случаях, предусмотренных законом, помощь юристов предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав, в том числе и военнообязанные. А ограничение такого конституционного права недопустимо в соответствии с частью 2 статьи 64 Конституции Украины.

Тем временем на Волыни работники ТЦК уже присылают повестки заказными письмами по почте.

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