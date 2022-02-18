Позировал на камеру и показал свою фирменную "улыбку": к украинским полярникам наведался морской леопард (видео)

Это животное является одним из главных хищников Антарктики.

Во время морского выезда украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" встретили морского леопарда. Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную "улыбку".

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра Facebook.

"Смотрите, какого красавчика недавно встретили наши полярники во время морского выезда! Это морской леопард, один из представителей семьи тюленевых, встречающихся в районе нашей станции", — отметили в НАНЦ.

По словам ученых, хотя внешне леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики. В отличие от родственников, в частности тюленей Уэдделла или крабоедов, он питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. А такое название получил из-за своей хищности и характерных пятен на теле.

Длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час.

Ученые связывают "визит" морского леопарда с тем, что недавно окрестности станции стали "роддомом" и "детсадом" для маленьких пингвинов, которые учатся самостоятельной жизни.

Именно их у берегов ждет хищник, ведь поймать в воде неопытного птенца гораздо проще, чем взрослое животное.

Напомним:

По дороге в порт Лас-Пальмас на Канарских островах команда научно-исследовательского ледокола "Ноосфера" увидела довольно редкое явление: десятки дельфинов приплыли покататься на волнах, которые создавало двигавшееся вперед судно.

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