"Позитива нет": мольфар назвал область, из которой нужно срочно убегать

Из приграничных зон Сумской области следует эвакуироваться в ближайшее время.

Об этом предупредил мольфар Макс Гордеев, пишет УНИАН.

По его словам, Сумская область и дальше будет страдать от "Шахедов", ракет и другого оружия Российской Федерации.

Также он отметил, что этот регион "сдали", поэтому в ближайшее время там будет серьезная опасность.

"Эвакуация. Я вижу активную эвакуацию, люди убегают. Это о чем говорит – позитива нет", — уточнил мольфар.

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