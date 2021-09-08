Познакомилась с убийцей за несколько часов до смерти: под Винницей мужчина лишил жизни женщину на свидании

Познакомилась с убийцей за несколько часов до смерти: под Винницей мужчина лишил жизни женщину на свидании

На теле убитой насчитали 7 ножевых ранений.

В квартире в одном из поселков Винницкого района нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Оказалось, ее на свидании убил мужчина, с которым она только познакомилась.

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Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

На теле 37-летней женщины насчитали 7 ножевых ранений в области легких и сердца.

Правоохранители начали поиски убийцы. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 41-летний местный житель.

Следователи установили, что потерпевшая за несколько часов до своей смерти познакомилась с будущим убийцей. Во время совместного отдыха один на один в них возник конфликт, и злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом. Он оставил раненую женщину в квартире, а сам скрылся.

После содеянного мужчина выбросил окровавленную одежду, а ради конспирации сбрил бороду и усы.

"Вещественные доказательства изъяты. Фигурант в содеянном признается, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Житомире 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь погибли от рук грабителя в собственной квартире. Злоумышленник хотел обокрасть квартиру и убил женщин.

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