"Позорище!": Сеть насмешила ошибка на дорожном знаке в Днепре (фото)

Людей возмутила и рассмешила ошибка в слове.

В Днепре жители заметили ошибку на дорожном знаке. На нем написали улица ВіДчизняна вместо ВіТчизняна. Знак установлен на улице Калиновой.

Фото опубликовали в группе "Калиновая Днепр" в Facebook.

Людей возмутила и рассмешила ошибка в слове. В комментариях под публикацией пользователи Сети назвали это "позорищем".

"Грамотеи. В школе книги даже не открывали", "Безграмотные)", "Ничего, переделают", "Похоже, уже кто-то вышел на работу после дистанционного обучения", "Позорище!", "Родные края "тешат", — написали под фото.

"Калиновая Днепр" в Facebook

Напомним, что в Днепре правоохранители задержали блогера, отличившегося тем, что плюнул в лицо патрульному в Харькове. За совершенное ему грозит ответственность перед законом.

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