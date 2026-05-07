Позорит фамилию мужа: разведенных украинок могут заставить поменять документы по решению суда

В Украине могут ввести механизм принудительного возвращения девичьей фамилии после развода. Соответствующие нормы содержатся в проекте нового Гражданского кодекса. Согласно инициативе, женщин смогут вынуждать менять документы в судебном порядке, если они будут «позорить фамилию бывшего мужа».

Об этом рассказала нардеп Инна Совсун.

По словам народного депутата, в законопроекте прописана возможность лишения человека фамилии, взятой во время брака. Поводом для иска может стать субъективная трактовка поведения человека как порочащего репутацию семьи мужа.

«В случае развода человек, взявший фамилию, обычно это женщина, взявшая фамилию мужа, может быть в судебном порядке вынужден сменить эту фамилию и взять предыдущую свою фамилию. Я, кстати, общалась с депутатами на этот счет. Они говорят: "Нет, если женщина будет как-то не так представлять мою фамилию"», — рассказала Совсун.

Она добавила, что законопроект содержит формулировку о «случае недостойного поведения». По мнению депутата, такой подход выглядит странным и опасным.

Кроме нравственного аспекта, норма несет серьезные практические трудности. Женщины, состоящие в браке 10-15 лет, часто строят профессиональную репутацию и карьеру именно под фамилией мужа. Принудительная смена документов может нивелировать годы труда.

«Правда в том, что когда женщина меняет фамилию при женитьбе, и после этого, например, она 10-15 лет замужем, ее узнают по этой фамилии, она строит свою карьеру. Ее как-то узнают. В таком случае нужно документы менять. Это просто сложная, длительная бюрократическая процедура», — подчеркнула Совсун.

Нардеп отмечает, что если женщина сама желает вернуть девичью фамилию при разводе — это нормальная практика. Однако возможность принуждения по иску бывшего мужа вызывает множество вопросов к разработчикам кодекса.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса, который вызвал активное обсуждение в соцсетях из-за норм относительно развода, брака, фамилий после расторжения брака и юридического статуса помолвки. Адвокат Роман Ухов пояснил, что большинство резонансных заявлений преувеличены, а часть норм уже существует в действующем законодательстве.

По словам юриста, реальные риски нового документа касаются правил судопроизводства, права собственности и работы государственных реестров. Он также отметил, что после первого чтения законопроект направили на доработку, а сам процесс может занять еще несколько лет.

