«Позорная четверка»: Лубинец назвал области-лидеры по жалобам на ТЦК

Днепропетровщина, Одесщина, Львовщина и Закарпатье: омбудсман раскрыл антирейтинг нарушений во время мобилизации

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал четыре региона Украины, жители которых чаще всего жалуются на нарушение ТЦК во время мобилизации.

Об этом омбудсмен сказал в интервью Радио Свобода.

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Лубинец посетовал, что больше всего обращений на действия ТЦК он получает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти четыре региона он назвал «позорной четверкой» и напомнил, что из года в год они остаются среди лидеров по количеству жалоб.

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Как пример, омбудсмен привел ситуацию на Закарпатье. Лубинец связал эту тенденцию с деятельностью тогдашнего руководителя областного ТЦК. По его словам, на основании материалов, в том числе переданных его Офисом омбудсмена, правоохранители открыли уголовные производства.

Омбудсмен напомнил, что еще в 2025 году СБУ провела обыски у этого руководителя областного ТЦК и СП, обнаружив у него значительную сумму наличных денег в иностранной валюте. Офис уполномоченного настаивал на его увольнении, однако уже через два месяца этого чиновника вернули на должность — но в статусе временного исполняющего обязанности.

«Мы тогда требовали, чтобы этого человека уволили. Человека уволили и, внимание, через два месяца человека восстановили на этой же должности, но с приставкой «временный исполняющий обязанности», — рассказал Дмитрий Лубинец.

Он утверждает, что соответствующее решение приняло руководство командования Сухопутных войск ВСУ.

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Скандалы с ТЦК — последние новости

Ранее Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатье. Он анонсировал обращение в правоохранительные органы с требованием провести масштабную проверку.

Сообщалось, что работник ТЦК на Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь, чтобы тот остался на территории мобилизационного пункта.

К тому же на Закарпатье могли мобилизовать военнообязанных, которые имели отсрочки.

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