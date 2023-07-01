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"Позорное решение": Зеленский отреагировал на повышение тарифов на воду

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Позорное решение": Зеленский отреагировал на повышение тарифов на воду

Президент Зеленский резко отреагировал на сообщения от НКРЭКУ о повышении тарифов на воду / Фото: Associated Press

Правительству поручено представить решения в ответ на сообщение НКРЭКУ.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на сообщения от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) о повышении тарифов на воду.

Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения в субботу, 1 июля.

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что правительству поручено представить ответные решения и пообещал, что такие решения будут.

Ранее сообщалось, что, по решению НКРЭКУ, в Украине от 1 июля возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В среднем платежки за воду возрастут на около 60 грн.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал рост тарифов на воду неприемлемым и поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра решения о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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Дата публикации
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