"Позорный случай, который не должен повториться": омбудсман прокомментировал очередной скандал с Фарион

Так называемая языковед попала в очередной скандал, обнародовав письмо от украинца Максима Глебова из Крыма.

Прежде экс-нардепка Ирина Фарион нарушила право на конфиденциальность. Так, согласно национальному законодательству, запрещено обнародование персональных данных без разрешения гражданина или гражданки Украины.

Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в эфире телемарафона.

"Я не знаю, на что надеялась госпожа Фарион, когда она обнародовала письмо гражданина Украины, находящегося на временно оккупированной территории Украины, где он прямо выражает поддержку Украины и использование украинского языка. Всем понятно, что РФ не просто с этим борется, а что она ищет любые возможности открытия уголовных производств на граждан Украины, которые своими действиями поддерживают ее", – считает он.

Действия, направленные против украинцев

Омбудсман уверен, что Фарион не могла не знать о последствиях. Может казаться, будто на "воспитательной беседе" представителей ФСБ с парнем все закончится. Лубинец уверяет: это не так. По меньшей мере, по всем базам он будет проходить как агент украинской разведки, будет проработано все окружение этого парня. Все его родные, близкие, друзья могут оказаться под угрозой заключения.

В Сети также обсуждают возможность подготовки россиянами фейковой истории вымышленным персонажем под именем Максим Глебов. Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что у украинской разведки есть основания утверждать, что такой случай есть, он зафиксирован.

По мнению Лубинца, действия Фарион сознательно направлены на то, чтобы граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, были публично удостоверены перед российскими правоохранительными органами.

"Именно поэтому я убежден, что это позорный случай, который не должен повториться. Все должны сделать выводы", — подытожил уполномоченный по правам человека.

Напомним, Лубинец обратился в СБУ через сообщение Фарион об украинском студенте, который поддерживает наше государство и проживает в Крыму. Омбудсман отмечает, что филолог повлекла за собой угрозу жизни и безопасности парня.

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